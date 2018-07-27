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Çanakkale'den Edremit Körfezi'ne yeni ulaşım yolu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinden Edremit Körfezi'ne giden toprak dağ yolu, genişletilip, asfaltlanarak karayoluna dönüştürülecek. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Orhan Tavlı, bu sayede Edremit ilçesine ulaşımın kısalacağını...

Çanakkale'den Edremit Körfezi'ne yeni ulaşım yolu
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinden Edremit Körfezi'ne giden toprak dağ yolu, genişletilip, asfaltlanarak karayoluna dönüştürülecek. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Orhan Tavlı, bu sayede Edremit ilçesine ulaşımın kısalacağını müjdeledi.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinden, Edremit Körfezi'ne kadar uzanan dağ yolu, bugüne kadar daha çok çiftçiler tarafından kullanılıyordu. Dağ yolunun, Çanakkale-Edremit arasında ulaşımı sağlayan karayoluna dönüşmesi için Çanakkale İl Özel İdaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalara Bayramiç Belediyesi’nin de katkı verdiği belirtildi. Yolun Çanakkale sınırlarında kalan 16 kilometrelik bölümü İl Özel İdaresi, Balıkesir sınırlarındaki 13 kilometresinin ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı açıklandı. Yangın sezonunun bitimiyle birlikte dağ yolundaki çalışmalar hız kazanacak ve kısa sürede yapımı tamamlanarak hizmete açılacak.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin Serhat köyünden, Balıkesir’in Edremit ilçesinin Narlı köyüne kadar uzanan toplam 28 kilometrelik yolun, 7 metre genişliğinde olacağı açıklandı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, beraberinde Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, İl Özel İdaresi, karayolları ve orman yetkilileri ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Vali Orhan Tavlı, yöre halkı tarafından 'Cennet Yolu' olarak adlandırılan 28 kilometre uzunluğundaki dağ yolu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tavlı, çalışmaların tamamlanması ile birlikte Çanakkale'den Edremit Körfezi'ne gideceklerin daha kestirme olan bu yolu kullanarak, hem zamandan kazanacaklarını hem de Kazdağları’nın doğal güzelliklerini görme fırsatı bulacaklarını ifade etti.
Serhat köyünde yaşayan Zeki Sezer ise yolun asfaltlanmasının ardından bölgedeki turizmin canlanacağını belirterek, "Bu yolun asfaltlanmasıyla yöredeki bir çok köylü üzümünü, şeftalisini ve elmasını daha iyi pazarlama imkanı bulacak" dedi.
Bayramiç-Edremit arasındaki 28 kilometrelik yol, şu an Çanakkale’den Ayvacık ilçesi güzergahını kullanarak Edremit’e ulaşan vatandaşlara mesafeyi yaklaşık 35 kilometre daha kısaltacak. Yeni yol, Bayramiç'te ikamet edenlere de Edremit’e gitmek için 60 kilometrelik avantaj sağlayacak.

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