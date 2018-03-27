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Çanakkale'den Ankara'ya yürüyen 3 kadın Eskişehir'de

ÇANAKKALE'den Ankara'ya yürüyen Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz Eskişehir'e geldi. 3 kadın, Eskişehir'de alkışlarla karşılandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde oturan evli 1 çocuk annesi Dilek Taş...

Çanakkale'den Ankara'ya yürüyen 3 kadın Eskişehir'de
ÇANAKKALE'den Ankara'ya yürüyen Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz Eskişehir'e geldi. 3 kadın, Eskişehir'de alkışlarla karşılandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde oturan evli 1 çocuk annesi Dilek Taş (46), Biga ilçesinden 3 çocuk annesi Hülya Kurt (43) ile Kocaeli'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Nursel Karagöz (46) geçen 3 Mart'ta Türkiye'de yaşanan çocuk istismarları, kadına şiddet ve cinsel saldırılar ile hayvan ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Çanakkale'den Ankara'ya yürüyüş başlattı. '3 kadın 40 milyon ses. 3 kadın 3 anne 3 insan. İnsanlığa dönüş çağrısı' yazılı pankart taşıyan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz bugün öğle saatlerinde Eskişehir'e geldi. 3 kadını çevre yolu Ertuğrulgazi Mahallesi Acıbadem Eskişehir Hastanesi karşısındaki parkta çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın alkışlarla karşıladı. Eskişehirli kadınlar Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz'e sarıldı.
Yürüyüş yapan 3 kadından Dilek Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada araç kullanmadan 431 kilometre yol yürüdüklerini ve 3 Nisan tarihinde Ankara'ya ulaşarak topladıkları imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edeceklerini söyledi.
Taş şöyle devam etti:
"Son yıllarda ciddi artış gösteren çocuklara, kadınlara, hayvanlara ve doğaya yönelik her türlü istismar, saldırı, tecavüz, cinayet ve katliamlara dikkat çekmek için yürüyoruz. Çıkacak yasalarda taleplerimizin dikkate alınması istiyoruz. Adalet Bakanlığı verilerine göre yılda ortalama 8 bin çocuk, istismara uğruyor. Bu, günde 21 çocuk demek. Son 5 yılda çocuk istismarı dava sayısı yüzde 50 arttı. Çocuk istismarında ülkemiz dünya sıralamasında 3'üncü sırada. Biz bir çığlık atıyoruz. 'Bağırmadı' diyerek tecavüzleri aklayanlara karşı bir çığlık bu. 'Bir kereden bir şey olmaz' diyenlere karşı bir çığlık. Biz ahlaklı ve temiz bir toplumda yaşamak istiyoruz. "
Yapılan konuşmaların ardından, 3 kadın, kendilerini karşılayan kadınlarla birlikte kent merkezine gitti.

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