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Çanakkale'de yükümlüler Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda temizlik yaptı
ADALET Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı'nca ülke genelinde başlatılan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında Çanakkale'de 18 yükümlü Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda çevre temizliği yaptı. Barbaros Mahallesi'ndeki...
GENEL 29.08.2019, 13:19
ADALET Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı'nca ülke genelinde başlatılan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında Çanakkale'de 18 yükümlü Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda çevre temizliği yaptı.
Barbaros Mahallesi'ndeki Anadolu Hamidiye Tabyaları'ndaki çevre temizliği etkinliğine, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ile Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak katıldı. Proje kapsamında 18 yükümlü tarafından tabyaların iç bölümündeki yeşil alan düzenlendi, alandaki 1600 ağacın dipleri çapalandı.
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, projenin, temel vatandaşlık görevlerinden biri olan çevre temizliği ve çevrenin korunması amacıyla Adalet Bakanlığı'nca başlatıldığını söyledi. Bu kapsamda mesire alanları, yeşil alanlar ve piknik yerlerinde uygun görülen yerlerde denetimli serbestlik yükümlülerince temizlik yapılmasının planlandığını belirten Karişit, "Temizlik çalışması ayın 26'sında başladı. 18 yükümlümüz burada çalıştı. Ayrıca 1 kilometrelik deniz sahilimizde de bir temizlik çalışması yaptık" dedi.
Barbaros Mahallesi'ndeki Anadolu Hamidiye Tabyaları'ndaki çevre temizliği etkinliğine, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ile Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak katıldı. Proje kapsamında 18 yükümlü tarafından tabyaların iç bölümündeki yeşil alan düzenlendi, alandaki 1600 ağacın dipleri çapalandı.
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, projenin, temel vatandaşlık görevlerinden biri olan çevre temizliği ve çevrenin korunması amacıyla Adalet Bakanlığı'nca başlatıldığını söyledi. Bu kapsamda mesire alanları, yeşil alanlar ve piknik yerlerinde uygun görülen yerlerde denetimli serbestlik yükümlülerince temizlik yapılmasının planlandığını belirten Karişit, "Temizlik çalışması ayın 26'sında başladı. 18 yükümlümüz burada çalıştı. Ayrıca 1 kilometrelik deniz sahilimizde de bir temizlik çalışması yaptık" dedi.
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