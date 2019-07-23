Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Çanakkale'de TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandı

ÇANAKKALE'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) merkeze bağlı İntepe'de inşa edilecek olan Çanakkale İntepe TOKİ Konutları için kura çekimi yapıldı. İçdaş Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen...

Çanakkale'de TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandı
ÇANAKKALE'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) merkeze bağlı İntepe'de inşa edilecek olan Çanakkale İntepe TOKİ Konutları için kura çekimi yapıldı.
İçdaş Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, Toplu Konut İdaresi Proje Uzmanı Mehmet Öç ve başvuru sahipleri katıldı. İntepe'ye yapılacak olan TOKİ konutları hakkında bilgi verilmesinin ardından Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Çanakkale 1. Noter'i huzurunda kura çekimine geçildi. Kura sırasında ismi çıkan hak sahipleri büyük sevinç yaşadı. Bazı hak sahipleri ise sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.
Çanakkale İntepe TOKİ Konutları kura çekiminden 2+1 konut kazanan İsmail Özer, "Kepez'de oturuyorum. Özel bir şirkette çalışıyorum. TOKİ'de ev kurasına girdik. Çekilişe geldik. Duamızı ettik. Allah dualarımızı kabul etti. Allah'ımda bize evimizi nasip etti. Çıktı ve mutluyuz" dedi.
Çanakkale İntepe TOKİ Konutları kura çekiminden 2+1 konut kazanarak büyük sevinç yaşayan bir kişi ise, "Bu evi çok istemiştik. Allah nasip etti. İnşallah çocuklarımızla hayırlısıyla oturmak nasip eder rabbim" diye konuştu.
Çanakkale İntepe TOKİ Konutları 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam iki tip olarak tasarlandı. Sosyal konut projesinde yer alan konutların 86 tanesi 2+1 tipinde, 85 tanesi ise 3+1 tipinde olacak. 2+1 olarak inşa edilecek olan dairelerin büyüklükleri 85 metrekare olarak tasarlanırken, 3+1 olarak inşa edilecek olanlar ise 128 metrekare olarak tasarlandı. Toplam 171 sosyal konutun yer aldığı projeye 2+1 olan 86 konut için 1192, 3+1 olan 85 konut için ise 723 olmak üzere toplam 1915 kişi başvuruda bulundu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.