Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip, yola çıkan tatilcilerin erken dönüşü sürüyor. Eceabat ve Kilitbahir'e gitmek isteyenler, bayramın 3'üncü gününde, feribot iskelesinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nın son gününde bazı tatilcilerin dönüşe geçmesi, Çanakkale merkez feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Tatilciler, Çanakkale Boğazı'nı geçebilmek için her bayram olduğu gibi yine feribot kuyruğunda uzun süre bekledi. Dönüş yoluna geçenler ile Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etmeye gidenlerin araçlarıyla Çanakkale merkez feribot iskelesinde, 2 kilometreyi bulan feribot kuyruğu oluştu. Çanakkale kent merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyüne geçmek isteyen tatilcilerin araçları, çift sıra halinde Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, Piri Reis Caddesi ve Balıkesir Caddesi'ni takip ederek, 116. Er Eğitim Alayı önüne kadar uzandı. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı. Gelibolu'ya geçmek için Lapseki ilçesini tercih eden tatilciler de buradaki iskelede 1,5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla sefer yapılıyor.

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