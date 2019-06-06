Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip, yola çıkan tatilcilerin erken dönüşü sürüyor. Eceabat ve Kilitbahir'e gitmek isteyenler, bayramın 3'üncü gününde, feribot iskelesinde yaklaşık...

Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip, yola çıkan tatilcilerin erken dönüşü sürüyor. Eceabat ve Kilitbahir'e gitmek isteyenler, bayramın 3'üncü gününde, feribot iskelesinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. 
Ramazan Bayramı'nın son gününde bazı tatilcilerin dönüşe geçmesi, Çanakkale merkez feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Tatilciler, Çanakkale Boğazı'nı geçebilmek için her bayram olduğu gibi yine feribot kuyruğunda uzun süre bekledi. Dönüş yoluna geçenler ile Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etmeye gidenlerin araçlarıyla Çanakkale merkez feribot iskelesinde, 2 kilometreyi bulan feribot kuyruğu oluştu. Çanakkale kent merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyüne geçmek isteyen tatilcilerin araçları, çift sıra halinde Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, Piri Reis Caddesi ve Balıkesir Caddesi'ni takip ederek, 116. Er Eğitim Alayı önüne kadar uzandı. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı. Gelibolu'ya geçmek için Lapseki ilçesini tercih eden tatilciler de buradaki iskelede 1,5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla sefer yapılıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328