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Çanakkale'de 'Sualtı Kültür Mirası Turizm Yönetimi Çalıştayı' başladı

ÇANAKKALE’de, Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabul edilişinin 20’nci yılı dolayısıyla ilan edilen '2018 Troya Yılı' etkinlikleri kapsamında iki gün sürecek olan 'Sualtı Kültür Mirası Turizm Yönetimi...

Çanakkale'de 'Sualtı Kültür Mirası Turizm Yönetimi Çalıştayı' başladı
ÇANAKKALE’de, Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabul edilişinin 20’nci yılı dolayısıyla ilan edilen '2018 Troya Yılı' etkinlikleri kapsamında iki gün sürecek olan 'Sualtı Kültür Mirası Turizm Yönetimi ve Alternatif Önerileri Çalıştayı' başladı.
'Çanakkale Boğazı ve Troya', 'Adaların Sualtı Dalış Güzergahları', 'Çanakkale Batıkları', 'Tarihi Derinliğin İzinden' başlıklarının işleneceği çalıştayın birinci gün oturumuna Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nden akademisyenler ve çok sayıda bilim insanı katıldı.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabul edilişinin 20’nci yılı dolayısıyla ilan edilen '2018 Troya Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sualtı Kültür Mirası Turizm Yönetimi ve Alternatif Önerileri" çalıştayında yaptığı konuşmada, kentin Troya yılında önemli toplantı, etkinlik ve çalıştaylara ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Bu çalıştayda, Çanakkale Boğazı, Troya ve adaların sualtı dalış güzergahları, denizlerden yansımalar, Çanakkale Savaşı batıklarının konuşulacağını anlatan Tavlı, "Çanakkale Savaşları'nı sualtından bir bakış, boğazın derinliklerinde tarihin, kültürün izinde, Çanakkale kıyılarının sualtı kültürel mirası, Çanakkale batıklarına dalış ve turizmle ilgili, 18 Mart 1915 Çanakkale batıkları ve yasal mevzuat, tarihi derinliğin izinden, Bozcaada'nın kayıp batıkları, derinlerdeki tanıklar, mayınlar, mermiler, bilinmeyen batıklar, Çanakkale Savaşı'nın sualtındaki tanıkları, balık ve dalış noktalarının işaretlenmesi ve Dumlupınar Denizaltı faciasıyla ilgili çok değerli akademisyenler tarafından sunumlar gerçekleştirilecek. Troya Yılı'nın bereketi Çanakkale'nin, Troya'nın ülkemizin ve tüm insanlığın üzerinde olsun” dedi.
Vali Tavlı çalıştayda, Çanakkale Boğazı ve Troya ilişkisi ile 1’inci ve 2’nci Dünya Savaşları batıkları, sualtı araştırmaları, boğazın derinliklerindeki tarihin kültürel izleri, kıyıların kültürel mirasın da bu kapsamda tartışılacağını da sözlerine ekledi.
İki gün sürecek ve toplam 6 oturumda gerçekleştirilecek çalıştayda, sualtı kültür mirasına ilişkin coğrafik bilgi sistemi veri tabanının oluşturulması, haritalara işlenmesi, denizciliğin somut verilerine ulaşılması, dönemi, dalışa yasak bölgelerde yeniden irdeleme çalışmalarının yapılması ve bununla birlikte dalış turizmi potansiyeli mümkün olan en üst seviyede değerlendirilecek.

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