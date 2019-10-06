Son Dakika
Çanakkale'de Şehitler Camii bahçesine fidan dikildi
ÇANAKKALE'de, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla 'Cami ve Hayat' sloganı ile Şehitler Camisi bahçesine fidan dikildi. 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca farkındalık oluşturmak...
GENEL 06.10.2019, 17:59
ÇANAKKALE'de, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla 'Cami ve Hayat' sloganı ile Şehitler Camisi bahçesine fidan dikildi.
'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca farkındalık oluşturmak için 'Cami ve Hayat' sloganı ile bu yıl Türkiye genelinde birçok camide cemaat ve din görevlilerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Çanakkale'de de Şehitler Camii'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, Şehitler Camii imamı Hamza Uslu, din görevlileri ve cemaat katıldı. Etkinlik kapsamında Bülbül ve beraberindekiler, dualar eşliğinde çam fidanlarını toprağa ekti.
İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül "Bugün Şehitler Camimizde, şehitler diyarında din görevlisi kardeşlerimizle birlikte, şube müdürlerimizle ve sevgili cemaatimizle bu kampanyaya destek vermiş olduk. Her bir camimizin bahçesinde yetişen fidanlarımız gibi nice nice güzel nesillerin yetişmesini, diplerinde güzel insanların gölgelenmesini Allahtan niyaz ediyoruz" dedi.
'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca farkındalık oluşturmak için 'Cami ve Hayat' sloganı ile bu yıl Türkiye genelinde birçok camide cemaat ve din görevlilerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Çanakkale'de de Şehitler Camii'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, Şehitler Camii imamı Hamza Uslu, din görevlileri ve cemaat katıldı. Etkinlik kapsamında Bülbül ve beraberindekiler, dualar eşliğinde çam fidanlarını toprağa ekti.
İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül "Bugün Şehitler Camimizde, şehitler diyarında din görevlisi kardeşlerimizle birlikte, şube müdürlerimizle ve sevgili cemaatimizle bu kampanyaya destek vermiş olduk. Her bir camimizin bahçesinde yetişen fidanlarımız gibi nice nice güzel nesillerin yetişmesini, diplerinde güzel insanların gölgelenmesini Allahtan niyaz ediyoruz" dedi.
0°
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:59
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Konyaspor
|7
|12
|4. Fenerbahçe
|7
|11
|5. Gaziantep FK
|6
|11
|6. Antalyaspor
|7
|11
|7. Malatyaspor
|7
|10
|8. Galatasaray
|7
|10
|9. Trabzonspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Altınordu
|7
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|7
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Southampton
|8
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Celta de Vigo
|8
|9
|15. Real Betis
|8
|9
|16. Deportivo Alaves
|8
|8
|17. Getafe
|7
|7
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2