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Çanakkale'de Şeb-i Arûs törenleri başladı
ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Hz. Mevlâna Anma 746'ncı Şeb-i Arûs etkinlikleri başladı. ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu tarafından düzenlenen 'Hz. Mevlâna’da...
GENEL 13.12.2019, 23:53
ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Hz. Mevlâna Anma 746'ncı Şeb-i Arûs etkinlikleri başladı.
ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu tarafından düzenlenen 'Hz. Mevlâna’da Ortak Yaşam' projesi ve Hz. Mevlana’nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü etkinlikleri Mesnevi Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen programla başladı. İlk olarak programa katılan davetlilere ikramda bulunuldu. Ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, Mevlana'nın farklı bir alim olduğunu belirterek, "Bütün düşünce ve fikir aleminde gezseniz, bütün dinleri dolaşsanız şöyle bir öğretiye denk gelemiyeceksiniz; ölümü düğün gecesi olarak nitelendiren bir öğretiye denk gelemeyeceksiniz. Hazreti Mevlana ölümü yani herkesin bir nebze olsun korktuğu ölümü düğün gecesi olarak nitelendirmiştir" dedi. Program Mevlevi Sema Zikr-i Şerifin ardından dua okunmasıyla son buldu.
8'inci Uluslararası Hz. Mevlâna’yı Anma Etkinlikleri 15 Aralık Pazar günü Gelibolu Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilecek programla devam edecek.
ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu tarafından düzenlenen 'Hz. Mevlâna’da Ortak Yaşam' projesi ve Hz. Mevlana’nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü etkinlikleri Mesnevi Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen programla başladı. İlk olarak programa katılan davetlilere ikramda bulunuldu. Ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, Mevlana'nın farklı bir alim olduğunu belirterek, "Bütün düşünce ve fikir aleminde gezseniz, bütün dinleri dolaşsanız şöyle bir öğretiye denk gelemiyeceksiniz; ölümü düğün gecesi olarak nitelendiren bir öğretiye denk gelemeyeceksiniz. Hazreti Mevlana ölümü yani herkesin bir nebze olsun korktuğu ölümü düğün gecesi olarak nitelendirmiştir" dedi. Program Mevlevi Sema Zikr-i Şerifin ardından dua okunmasıyla son buldu.
8'inci Uluslararası Hz. Mevlâna’yı Anma Etkinlikleri 15 Aralık Pazar günü Gelibolu Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilecek programla devam edecek.
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