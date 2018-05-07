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Çanakkale'de 'Roman Şenliği'nde Kibariye rüzgarı esti

ÇANAKKALE Kent Konseyi Fevzipaşa Mahalle Meclisi tarafından 'Roman Şenliği' düzenlendi. Şenlikte, yağmur altında sahne alan Kibariye söylediği şarkılar ile unutulmaz bir gece yaşattı. Şenlik, Fevzipaşa Mahallesi'nden kortej yürüyüşü...

Çanakkale'de 'Roman Şenliği'nde Kibariye rüzgarı esti
ÇANAKKALE Kent Konseyi Fevzipaşa Mahalle Meclisi tarafından 'Roman Şenliği' düzenlendi. Şenlikte, yağmur altında sahne alan Kibariye söylediği şarkılar ile unutulmaz bir gece yaşattı.
Şenlik, Fevzipaşa Mahallesi'nden kortej yürüyüşü ile başladı. Kortejde müzisyenler ve dansçıların yanı sıra süslenmiş faytonlarla Roman vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde iskele meydanına geldi. Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Engin Kandemir ve çok sayıda vatandaşın katıldığı meydanındaki Roman Şenliği, davul ve zurnalar eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu.
KİBARİYE RÜZGARI ESTİ
İskele meydanındaki etkinliğin ardından akşam saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Kibariye sahne aldı. Kibariye'nin konseri için binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Yağmur altında Kibariye'nin kendi şarkılarının yanı sıra pop, rock ve arabesk müziğin bilinen eserlerini de seslendirdiği konserde büyük coşku yaşandı.
Binlerce hayranının eşlik ettiği Kibariye, sempatik tavırlarıyla geceye renk kattı.

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