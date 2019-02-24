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Çanakkale'de okullar yarın tatil

ÇANAKKALE'de 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezinin yanı sıra 7 ilçede, ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Çanakkale'de dün başlayan ve bugün de hafif şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle okullar...

Çanakkale'de okullar yarın tatil
ÇANAKKALE'de 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezinin yanı sıra 7 ilçede, ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Çanakkale'de dün başlayan ve bugün de hafif şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kent merkezi ve ilçelerinde hakim olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için Çanakkale merkez ilçede ve Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde, 25 Şubat 2019 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de yarın idari izinli sayılacak.

 

 

 

 

 

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