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Çanakkale'de okularda kar tatili (3)

KAR TATİLİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu akşam geç saatlerde yaptığı değerlendirme sonucu, Bozcaada İlçesi hariç kent genelinde yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu. ...

Çanakkale'de okularda kar tatili (3)

KAR TATİLİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu akşam geç saatlerde yaptığı değerlendirme sonucu, Bozcaada İlçesi hariç kent genelinde yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu. 
Kentte 5 gündür aralıklarla devam eden kar yağışına, soğuk havada eklenince, Pazartesi ve Salı günü kentte ilk ve orta dereceli okullar tatil edilmişti. Bugün ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 7 İlçede okulların yarın (Çarşamba) da tatil edildiği bildirildi. Akşam geç saatlerde yapılan yeni bir değerlendirme sonucu, aralıklarla devam eden kar yağışı ile buzlanma nedeniyle Bozcaada İlçesi haricinde tüm kentte ilk ve orta dereceli okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu. 
Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

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