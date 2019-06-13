Çanakkale'de minibüste 37 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde polisin durdurduğu minibüste, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 37 kaçak yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 2 kişi de gözaltına alındı.

Ayvacık ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphelendikleri 10 KN 967 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan kimlik kontrolünde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitme hazırlığında olan Afganistan uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak yakalandı. Araçta ayrıca çok sayıda can yeleği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.



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