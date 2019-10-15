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Çanakkale'de lastik bot içinde 55 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye...
GENEL 15.10.2019, 09:26
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice açıklarında lastik bot içinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçakların bulunduğu botu durdurdu. Lastik bot içinde 31'i çocuk, 10'u kadın ve 14'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçaklar, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice açıklarında lastik bot içinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçakların bulunduğu botu durdurdu. Lastik bot içinde 31'i çocuk, 10'u kadın ve 14'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçaklar, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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