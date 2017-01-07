Çanakkale'de kar ve soğukta yaşam altüst oldu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de dün başlayan ve gece boyu devam eden karyağışı ve şiddetli soğuk, kentte hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezinde yollarda biriken kar yüzünden belediye ekipleri, tuzlama ve temizlik çalışması başlattı.

Çanakkale'de dün öğleden sonra başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Çanakkale kent merkezi ve ilçelerinde ulaşım felç oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte, yollar buz pistine dönüştü. Kent merkezinde biriken kar nedeniyle belediye ekipleri, geceden itibaren tuzlama ve temizlik çalışmasına başladı. İşyerini açan esnaf kaldırımlarda oluşan buzlanma ve kar birikintilerini, kendi imkanlarıyla temizleyeme çalıştı.

BAYRAMİÇ-ÇAN YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kar ve buzlanma nedeniyle dün gece saat 21.00'den itibaren trafiğe kapanan Bayramiç-Çan Karayolu, henüz açılmazken ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bayramiç'e bağlı dağ köyleriyle ulaşım yapılamadı. Belediye ekipleri, hoparlöründen yapılan anons ile vatandaşları yola çıkmamaları konusunda uyarmaya başladı.

Biga İlçesi'nde de süren kar yağışı, gece boyunca etkisini arttırınca kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Biga'ya yakın köylerle yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın yapılamadı. Diğer ilçelerde de kar yağışının yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenilirken, ekipler karayollarında aralıksız tuzlama ve kar küreme çalışmasına devam ediyor.

ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Kar yağışı ve Ege Denizi'nde etkili olan poyraz rüzgarı nedeniyle, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri iptal oldu. Yetkililer, Çanakkale- Eceabat hattında olumsuz hava şartları ve karayollarının kardan dolayı kapalı olması nedeniyle seferlerin 2 saatte Çanakkale'den tek saatlerde 09.00, 11.00, 13.00, Eceabat'tan çift saatlerde 10.00, 12.00 ve 14.00 olarak yapılacağı duyuruldu. Lapseki- Gelibolu hattında olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımının aksamasından dolayı seferlerin karşılıklı olarak 2 saatte bir yapıldığı belirtildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE KAPANDI

Çanakkale Boğazı, dün öğlenden başlayarak aralıklarla süren kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırınca görüşmesafesi sıfıra düştü ve çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, kuzey ve güney yöndeki gemileri telsiz ile uyarıp hava durumu hakkında bilgi verdi. Yetkililer, yağışın durması ve görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından boğazın tekrar gemi geçişlerine açılacağını kaydetti.

İl genelinde yaklaşık 150 köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

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