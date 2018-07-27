FOTOĞRAFLI
Çanakkale'de 'kanlı ay' tutulması izlendi
ÇANAKKALE'de, 21'inci yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması net biçimde gözlendi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi'nde düzenlenen etkinliğe katılanlar, çıplak gözle ve teleskoplarla kanlı ay tutulmasını izledi....
27 Temmuz 2018 Cuma 22:34
ÇANAKKALE'de, 21'inci yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması net biçimde gözlendi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi'nde düzenlenen etkinliğe katılanlar, çıplak gözle ve teleskoplarla kanlı ay tutulmasını izledi. Vatandaşlar ise, 21'inci yüzyılın en önemli gök olayını fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.
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