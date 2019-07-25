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Çanakkale'de kaçak yapıların yıkımına başlandı

ÇANAKKALE'de İmar Barışı Kanunu'nu fırsata dönüştürerek inşa edildikleri tespit edilen 768 kaçak yapının yıkımına başladı. Şu ana kadar 10 kaçak yapı yıkıldı. Çanakkale'de, 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat...

Çanakkale'de kaçak yapıların yıkımına başlandı
ÇANAKKALE'de İmar Barışı Kanunu'nu fırsata dönüştürerek inşa edildikleri tespit edilen 768 kaçak yapının yıkımına başladı. Şu ana kadar 10 kaçak yapı yıkıldı.
Çanakkale'de, 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsayan İmar Barışı Kanunu'nun istismar edildiği, 2018-2019 yılları içinde imarsız ve ruhsatsız kaçak yapılar inşa edildiği tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonunda il merkezi ile ilçelerde toplam 768 adet kaçak yapı belirlenerek, yıkım kararı alındı.
Kaçak yapıların 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. Maddesi kapsamında yıkımına başlandı. 
Şu ana kadar 10 kaçak yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi.
Öte yandan İmar Barışı Kanunu'nun istismarını engellemek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediyelerin teknik elemanlarının çalışmalarına devam ettiği, tespit edilen kaçak yapılara ilişkin yıkım işlemlerinin adli süreçler tamamlandıkça gerçekleştirileceği bildirildi.

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