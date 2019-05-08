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Çanakkale'de kaçak kazıda zemin mozaiği bulundu

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı, şüphelilerin bulduğu zemin mozaiği incelemeye alındı. Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyü Üstünlü mevkiinde, Fahrettin Enan’a ait tarım arazisinde kaçak kazı yapıldığı...

Çanakkale'de kaçak kazıda zemin mozaiği bulundu
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı, şüphelilerin bulduğu zemin mozaiği incelemeye alındı.
Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyü Üstünlü mevkiinde, Fahrettin Enan’a ait tarım arazisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı. Kaçak kazı yapılan alanda, ortaya çıkan geometrik desenleri, madalyon şekilleri ve antik yazıları ile bir zemin mozaiği bulundu. Çanakkale Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Müzeden gelen ekipler mozaik alanında kurtarma kazısı için çalışma başlattı. Yapılacak incelemenin ardından mozaiğin hangi döneme ait olduğunun belirleneceği belirtildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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