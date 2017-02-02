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Çanakkale'de kaçak avlanan balıklar imha edildi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de, yasak olmasına rağmen gece ışık kullanılarak zıpkınla avlandığı belirlenen balık ve ahtapota el konuldu, iki balıkçıya toplam 2 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Çanakkale İl...

Çanakkale'de kaçak avlanan balıklar imha edildi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de, yasak olmasına rağmen gece ışık kullanılarak zıpkınla avlandığı belirlenen balık ve ahtapota el konuldu, iki balıkçıya toplam 2 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Kontrol ve Denetleme ekipleri, Ege Denizi'nin Kuzeyi'nde kalan Saros Körfezi'nde balıkçıların yasak avlandığını belirledi. Bunun üzerine bölgedeki iki balıkçı deposuna düzenlenen baskında, Saros Körfezi'nde yasak olmasına rağmen gece ışık kullanılarak zıpkınla avlandığı belirlenen toplam 50 kilogram çipura, sinarit ve karagöz gibi çeşitli türlerdeki balık ile ahtapotlara el konuldu. Balıkçılar tarafından uygun şartlarda muhafaza edilmediği için tüketimi de sakıncalı olduğu belirlenen balık ve ahtapotlar, veterinerlerin verdiği sağlık raporuna istinaden belediye çöplüğüne götürülüp, imha edildi. İki balıkçıya ise toplam 2 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

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