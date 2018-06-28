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Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Çan ilçesi Etili kavşağında meydana geldi. Bayramiç istikametine seyir halinde olan Tunay Türükmen...

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Çan ilçesi Etili kavşağında meydana geldi. Bayramiç istikametine seyir halinde olan Tunay Türükmen (33) idaresindeki 34 AB 5620 otomobil, Çan ilçesine seyir halinde olan Süleyman Durmaz (58) yönetimindeki 17 FK 980 plakalı otomobil ile Etili kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 17 FK 980 plakalı otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 17 FK 980 plakalı otomobil sürücüsü Süleyman Durmaz yarım saat süren çalışmaların ardından ağır yaralı olarak araç içinden çıkarıldı. Sürücü Süleyman Durmaz, 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Süleyman Durmaz'ın yanında bulunan eşi Kaniye Durmaz (58) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi ve savcının incelemesinin Kaniye Durmaz'in cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan 34 AB 5620 otomobil sürücüsü Tunay Türükmen ise kazayı yara almadan atlatırken, Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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