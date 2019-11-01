banner314

banner325

Son Dakika

Çanakkale'de 'Göçün Kadın, Çocuk ve Yerele Etkileri' konuşuldu

ÇANAKKALE'de düzenlenen 'Göçün Kadın, Çocuk ve Yerele Etkileri' konulu toplantıda, göçmen ve mültecilerin geldikleri kentlerdeki adaptasyon ve uyum süreçleri ve bu süreçte yaşadıkları sorunlar ile çözümlere ilişkin bilimsel, teorik...

GENEL 01.11.2019, 12:02
Çanakkale'de 'Göçün Kadın, Çocuk ve Yerele Etkileri' konuşuldu
ÇANAKKALE'de düzenlenen 'Göçün Kadın, Çocuk ve Yerele Etkileri' konulu toplantıda, göçmen ve mültecilerin geldikleri kentlerdeki adaptasyon ve uyum süreçleri ve bu süreçte yaşadıkları sorunlar ile çözümlere ilişkin bilimsel, teorik ve pratik uygulamaları içeren sunum ve paylaşımlar gerçekleştirildi.
'Göçün Kadın, Çocuk ve Yerele Etkileri' toplantısına Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan ve eşi Hale Gökhan, Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, Belediye Meclisi Sosyal İşler Komisyon Üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Çanakkale Temsilcileri (SGDD-ASAM) ve Almanya'nın Osnabrück kentinden gelen heyet katıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin, Yunanistan Midilli Adası'na kaçak olarak gitmekte olan sığınmacıların geçiş noktası olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, bu durumun da bir insanlık dramı olduğuna dikkat çekerek, "Bu konu çok önemli. Bizim bu konuda bilgili olmamız da çok önemli. Burada maalesef savaştan, yoksulluktan kaçanlar, çeşitli dışlanmışlık veya farklı sebeplerle kaçıp başka ülkelere gitmeye çalışanlar ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Tekneler batıyor, kaçamayanlar perişan oluyor. Korkunç bir kaos ortamı. Üzülmek yetmez bu gibi durumlarda. Çözüm için harekete geçmek gerekiyor. Tüm kurum ve kuruluşlar, bu insanlık dramına bir çözüm bulmak durumunda. Bize yakışan da bu. Onun için burada bu mücadeleyi yapıyoruz. İki kentin böyle bir arayışta bulunması çok önemli diye düşünüyorum" dedi.
Konuşmalarının ardından, Türk/Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, “Türkiye'deki Mülteciler: Uyum İçinde Ortak Yaşamın Çerçevesi” başlığında bir sunum gerçekleştirdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Canan Öykü Dönmez Kara, 'Göçmenlerin Entegrasyon Sürecinde Yerel Yönetimin Rolü' hakkında bilgiler verdi.
Çanakkale Belediyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Çanakkale Temsilcileri (SGDD-ASAM), Çanakkale Koza Gençlik Derneği ve İnsan Hakları Derneği de yerelde gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Çanakkale Belediyesi'nden bir heyet gelecek aylarda Almanya'nın Osnabrück kentine giderek, göçmen ve mültecilere yönelik çalışmaları yerinde inceleyecek. Çanakkale'de gerçekleştirilen toplantının çıktıları ve verileri ışığında da projenin ilerletilerek, bir AB projesi haline getirilmesi hedefleniyor.

Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 11 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Getafe 11 16
10. Osasuna 11 15
11. Levante 11 14
12. Valencia 11 14
13. Real Valladolid 11 14
14. Eibar 11 12
15. Deportivo Alaves 11 12
16. Real Betis 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5