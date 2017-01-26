Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına 17 gözaltı

ÇANAKKALE merkezli İstanbul ve Balıkesir illerinde düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen 17 kişi gözaltına alındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çanakkale merkezli olarak bugün düzenlenen...

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına 17 gözaltı
ÇANAKKALE merkezli İstanbul ve Balıkesir illerinde düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen 17 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çanakkale merkezli olarak bugün düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, İstanbul ve Balıkesir illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Operasyonda bot, bot motoru, sahte ehliyet, can yeleği, telefon, simkart ile çok sayıda doküman ele geçirildi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.