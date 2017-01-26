Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına 17 gözaltı

ÇANAKKALE merkezli İstanbul ve Balıkesir illerinde düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen 17 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çanakkale merkezli olarak bugün düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, İstanbul ve Balıkesir illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Operasyonda bot, bot motoru, sahte ehliyet, can yeleği, telefon, simkart ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

