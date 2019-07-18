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Çanakkale'de feribotta korkutan yangın

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (), ÇANAKKALE-Eceabat hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotun makine dairesinde yangın çıktı. İskeleye yakın bir noktada karaya oturan feribottaki yolcular tahliye edilirken, yangına müdahalenin sürdüğü...

Çanakkale'de feribotta korkutan yangın

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (), ÇANAKKALE-Eceabat hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotun makine dairesinde yangın çıktı. İskeleye yakın bir noktada karaya oturan feribottaki yolcular tahliye edilirken, yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.
Çanakkale'den içerisinde çok sayıda araç ve yolcu ile hareket eden Karahasan-2 isimli feribot, Eceabat İskelesi'ne yanaşmaya çalıştığı sırada makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle feribotun makineleri durunca iskeleye yanaşamadı. Feribot bir süre sonra iskele yakınında karaya oturdu.
Bölgeye sevk edilen Eceabat Belediyesi'ne ait itfaiye aracının hortumu, feribota uzatılarak yangına müdahale edilmeye başlandı. Yangın makine dairesinde çıktığı için alev görülmezken, sancak tarafındaki bacadan dumanlar yükseldiği görüldü.
Kısa süreli panik yaşayan yolcular, Sahil Güvenlik botu ve balıkçı tekneleriyle tahliye edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri de söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edildi.
Bu arada, feribottaki yangının makine dairesinde meydana gelen arızanın ardından çıktığı öne sürüldü.

FOTOĞRAFLI 

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