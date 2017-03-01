Çanakkale'de feribot seferleri başladı

Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle dün saat 18.00'de durdurulan tüm feribot seferleri, bugün saat 08.00'den itibaren tekrar başladı.

Çanakkale'de dün akşam etkili olan yoğun sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düşünce, saat 18.00'de, Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattında feribot seferleri durduruldu. Çanakkale Boğazı ise transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Bu sabah sisin etkisini kaybetmesiyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu hattında seferler tekrar başladı.

Öte yandan; dün saat 14.00'te tek yönlü açılan transit gemi geçişleri, sisin etkisini arttırmasıyla tekrar çift yönlü olarak kapatıldı. Feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

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