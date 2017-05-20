Çanakkale'de feribot iskelesinde araç kuyruğu sürüyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de 19 Mayıs'ın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen tatilcilerin Gestaş Feribot İskelesi'nde oluşturduğu uzun kuyruk erimedi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'ye ait feribotlar ise oluşan uzun araç kuyrukları eritilmesi için saatsiz çalışıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 3 günlük tatili fırsat bilenler, Çanakkale'ye akın etti. Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitlikler ile Gökçeada'ya gitmek isteyen tatilcilerin yanı sıra Ege Bölgesi'nin tatil beldelerinden dönüşe geçenler, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyince, Gestaş Feribot İskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri iskele meydanındaki trafik akışının aksamaması için yoğun mesai harcadı. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait feribotlar ise oluşan uzun araç kuyrukları eritmek için saat gözetmeksizin çalışıyor.

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