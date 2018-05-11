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Çanakkale'de engelli gençler temsili askerlik yaptı

ÇANAKKALE'de 36 engelli genç, 'Engelliler Haftası' kapsamında 1 günlüğüne temsili askerlik yaparak, tezkere almanın heyecanını yaşadı. Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na bağlı Deniz Müzesi Komutanlığı'nda 36 engelli genç, bir günlüğüne...

Çanakkale'de engelli gençler temsili askerlik yaptı
ÇANAKKALE'de 36 engelli genç, 'Engelliler Haftası' kapsamında 1 günlüğüne temsili askerlik yaparak, tezkere almanın heyecanını yaşadı.
Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na bağlı Deniz Müzesi Komutanlığı'nda 36 engelli genç, bir günlüğüne temsili askerlik yaptı. Engelli gençler, silah ve Türk bayrağına el basarak yemin etti. Askerler, vatan için yemin ederken, aileleri duygu dolu dakikalar yaşadı.
Deniz Müzesi Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, askeri personel, engelli gençler ile aileleri katıldı. Törende konuşan Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, "Temsili askerlik uygulaması, Yüce Türk Milleti'nin vatanına ve Cumhuriyetine beslediği büyük sevginin bir göstergesidir. Engelli evlatlarımızın askerlik vazifelerini yerine getirmeleri yönü ile de dünyadaki ilk ve tek örnektir. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin garnizon komutanlıklarında yani memleketimizin dört bir köşesinde, benzer program dahilinde askerlik çağındaki gönüllü engelli kardeşlerimizin askerlik vazifelerini yerine getirdiklerini görmekteyiz" dedi.
Tören, engelli gençlere terhis belgeleri ve hediyelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.

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