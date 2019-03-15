Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TEM'DE YOL KENARINDAKİ TENCEREDEN PATLAYICI ÇIKTI 
Yol kenarındaki tencereden patlayıcı çıktı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için...

Çanakkale'de 'Dünden Bugüne 18 Mart Zaferi' sergisi

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti ve Basın İlan Kurumu’nun ortaklaşa düzenlediği 'Dünden Bugüne Yerel Basında 18 Mart Zaferi' temalı sergi bir alışveriş...

Çanakkale'de 'Dünden Bugüne 18 Mart Zaferi' sergisi
ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti ve Basın İlan Kurumu’nun ortaklaşa düzenlediği 'Dünden Bugüne Yerel Basında 18 Mart Zaferi' temalı sergi bir alışveriş merkezinde açıldı. 
Serginin açılış törenine Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karşit, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çanakkale Gazeteciler Cemiyet Başkanı Hafize Akıncı, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Hasan Hüseyin Kemal, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, kurum kuruluş müdürleri, ÇOMÜ akademik personeli ve öğrenciler katıldı. 
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili üniversite olarak resmi törenler dışında sanatsal ve bilimsel etkinlikler gerçekleştirilmesine önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, “Zaferin tarihine ilişkin uzmanları davet edip paneller düzenliyoruz. Bunlardan birisi ‘Birleşik ve Müşterek Harekât Perspektiflerinden Çanakkale Cephesi’ konulu panel. Bir diğeri ‘Dünden Bugüne Yerel Basında 18 Mart Zaferi’ temalı sergi. Bu sergi ile 18 Mart Zaferi'nin 1923 yılından günümüzü kadar yerel gazetelerde nasıl yansıtıldığını gördük. Bu anlamda üniversitemizin İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Çanakkale’nin önemli kurumlarıyla işbirliği halinde. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Çanakkale Şubesi, Basın İlan Kurumu ve üniversitemiz Gazetecilik Bölümü ile organize edilen bu sergiyi kurumlararası işbirliğinin güzel bir meyvesi olarak görüyorum” dedi.
Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi. 1923'ten 2018'e kadar yerel basında çıkan 81 haberin yer aldığı sergi 24 Mart tarihine kadar açık kalacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328