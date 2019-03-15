Çanakkale'de 'Dünden Bugüne 18 Mart Zaferi' sergisi

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti ve Basın İlan Kurumu’nun ortaklaşa düzenlediği 'Dünden Bugüne Yerel Basında 18 Mart Zaferi' temalı sergi bir alışveriş merkezinde açıldı.Serginin açılış törenine Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karşit, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çanakkale Gazeteciler Cemiyet Başkanı Hafize Akıncı, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Hasan Hüseyin Kemal, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, kurum kuruluş müdürleri, ÇOMÜ akademik personeli ve öğrenciler katıldı.18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili üniversite olarak resmi törenler dışında sanatsal ve bilimsel etkinlikler gerçekleştirilmesine önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, “Zaferin tarihine ilişkin uzmanları davet edip paneller düzenliyoruz. Bunlardan birisi ‘Birleşik ve Müşterek Harekât Perspektiflerinden Çanakkale Cephesi’ konulu panel. Bir diğeri ‘Dünden Bugüne Yerel Basında 18 Mart Zaferi’ temalı sergi. Bu sergi ile 18 Mart Zaferi'nin 1923 yılından günümüzü kadar yerel gazetelerde nasıl yansıtıldığını gördük. Bu anlamda üniversitemizin İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Çanakkale’nin önemli kurumlarıyla işbirliği halinde. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Çanakkale Şubesi, Basın İlan Kurumu ve üniversitemiz Gazetecilik Bölümü ile organize edilen bu sergiyi kurumlararası işbirliğinin güzel bir meyvesi olarak görüyorum” dedi.Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi. 1923'ten 2018'e kadar yerel basında çıkan 81 haberin yer aldığı sergi 24 Mart tarihine kadar açık kalacak.

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