Çanakkale'de deniz ulaşımı normale döndü

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz trafiği 7 saat sonra normale döndü. Yeniden gemilerin geçişine izin verildi.

İki gün boyunca etkili olan kar yağışı, Çanakkale'de hem kara, hem de deniz ulaşımında aksamalar meydana getirdi. Kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Çanakkale Boğazı dün sabah saat 09.27'de çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Ayrıca gün içinde Çanakkale- Kilitbahir arasındaki feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale-Eceabat arasındaki seferler ise aralıklı olarak yapılabildi. Adalara yapılan seferlerde de aksamalar yaşandı. Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından deniz trafiği normale döndü. Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine 16.30'da yeniden açıldı. Boğaz 7 saat süreyle gemi geçişlerine kapalı kaldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı. Feribot seferlerinin de tamamı normale döndü.