Çanakkale'de bir üsteğmen FETÖ'den tutuklandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir jandarma üsteğmen tutuklandı.

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle daha önce ifadesi alınıp serbest bırakılan Ezine 3'üncü Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Üsteğmen S.G., dün Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Üsteğmen S.G., tutuklandı.