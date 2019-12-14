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Çanakkale'de balıkçılar denizde yüzen domuzun karaya çıkmasını sağladı
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde tekneyle denize açılan balıkçılar, yaklaşık 16 mil yüzen yaban domuzunun, karaya çıkmasına yardımcı oldu. Yaban domuzu karaya çıktıktan sonra gözden kaybolurken, o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Balıkçı...
GENEL 14.12.2019, 12:58
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde tekneyle denize açılan balıkçılar, yaklaşık 16 mil yüzen yaban domuzunun, karaya çıkmasına yardımcı oldu. Yaban domuzu karaya çıktıktan sonra gözden kaybolurken, o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Balıkçı Yusuf Özen (55), arkadaşları ile balık avlamak için 'Börü' adlı teknesi ile denize açıldı. Özen ve arkadaşları, Lapseki ilçesi Şevketiye önlerine geldiklerinde ise denizde yüzen bir yaban domuzu olduğunu gördü. Balıkçılar boğazı geçmeye çalışan ve yaklaşık 16 mil yüzen domuzu, karaya çıkabilmesi için tekneyle yanına yanaşıp, yönlendirdi.
Balıkçılar, 1 saat süren çabaları sonucunda yaban domuzunun, Alpataltı mevkisinde karaya çıkmasını sağladı. Yaban domuzu hızla gözden kayboldu. Domuzun denizde yüzme ve karaya çıkma anları, balıkçılar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Denizin ortasında yüzmeye çalışan domuz görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten balıkçı Yusuf Özen, "Boğazın ortasında karşılaştık, karşı tarafdan geliyordu. 16 mil falan yüzmüş. Tekneye almak istedik ama çok büyüktü. Tahminim, 300 kilo civarlarında olabilir. Sadece dinlenmesine ve yönünü kısa yerden bulmasına yardımcı olarak karaya çıkmasını sağladık" dedi.
Balıkçı Yusuf Özen (55), arkadaşları ile balık avlamak için 'Börü' adlı teknesi ile denize açıldı. Özen ve arkadaşları, Lapseki ilçesi Şevketiye önlerine geldiklerinde ise denizde yüzen bir yaban domuzu olduğunu gördü. Balıkçılar boğazı geçmeye çalışan ve yaklaşık 16 mil yüzen domuzu, karaya çıkabilmesi için tekneyle yanına yanaşıp, yönlendirdi.
Balıkçılar, 1 saat süren çabaları sonucunda yaban domuzunun, Alpataltı mevkisinde karaya çıkmasını sağladı. Yaban domuzu hızla gözden kayboldu. Domuzun denizde yüzme ve karaya çıkma anları, balıkçılar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Denizin ortasında yüzmeye çalışan domuz görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten balıkçı Yusuf Özen, "Boğazın ortasında karşılaştık, karşı tarafdan geliyordu. 16 mil falan yüzmüş. Tekneye almak istedik ama çok büyüktü. Tahminim, 300 kilo civarlarında olabilir. Sadece dinlenmesine ve yönünü kısa yerden bulmasına yardımcı olarak karaya çıkmasını sağladık" dedi.
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