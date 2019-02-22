Çanakkale'de arıtma tesisinin enerjisini güneşten sağlayacak santral hizmete girdi

ÇANAKKALE Belediyesi atık su arıtma tesisinin, elektrik ihtiyacını karşılaması amacıyla kurulan şebeke bağlantılı güneş enerjisi santrali hizmete girdi.

Santralin açılış törenine, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2013 yılında faaliyetine başlayan Çanakkale Belediyesi'nin atık su arıtma tesisinin hemen yanı başındaki 14550 metrekarelik alana 1071,84 kWp (992,8 kWe- AC) kurulu gücünde fotovoltaik panel kapasitesine sahip şebeke bağlantılı güneş enerjisi santralinin kurulum çalışmaları Mayıs 2018’de başladı. Çalışma kapsamında toplamda 3828 adet yerli üretim 280W(Watt) gücünde panel, 17 adet 60kW(kilowatt) invertör kullanılırken, toplamda maximum 1071,84 kWp (992,8 kWe- AC) gücünde elektrik üretimi yapılması planlanıyor. 14 Ocak 2019 itibari ile santralin TEDAŞ kabulü yapılırken, UEDAŞ’a da enerji satışı başladı. Ocak ayı içerisinde 15 günlük yaklaşık 20.000kWh (kilowattsaat) elektrik üretimi yapıldı.

Bahar aylarından itibaren güneşli gün sayısının artması ve gün ışığı sürelerinin uzaması sonucunda üretimin tam kapasite olması ve aylık ortalama 200.000 kwh (kilowattsaat) kapasitelere ulaşması hedefleniyor. Bu da yaklaşık olarak 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek enerji miktarına denk geliyor. Kurulan santral ile atık su arıtma tesisinin elektrik enerjisi ihtiyacının tamamının karşılanacağı gibi fazla üretim, dağıtım şebekesine verilerek belediye maddi kaynak da sağlanmış olacak. Ayrıca bu proje ile birlikte kamu-özel sektör yatırımlarını teşvik etmek ve Türkiye’de yıl içerisinde güneşli gün sayısının en fazla olduğu illerden biri olan Çanakkale’nin, yenilenebilir enerji üretimi konusunda öncü olması hedefleniyor.

Güneş enerji santralinin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, göreve geldiği ilk günden itibaren sağlıklı bir kentleşme için öncelikle altyapıya önem verdiğini söyledi. Atık su arıtma tesisinin tüketeceği enerjinin de doğal, yenilenebilir enerjiyle sağlanması konusunda araştırmalar yapıldığını belirten Başkan Gökhan, bu kapsamda şebeke bağlantılı güneş enerjisi santralinin de kısa bir süre içinde hayata geçirildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yılda üretilen enerjinin sadece yarısını tüketeceğiz. Diğer yarısını da sisteme verip, oradan da gelir elde etmiş olacağız. Tesis çok kısa bir süre önce hizmete başladı. Bu kısa kış günlerinde, havaların kapalı olmasına rağmen yine de atık su arıtma tesisinde tükettiğimiz enerjinin üzerinde bir üretim yaptık. İleride günler uzadığında, güneşli gün sayısı arttığında üretimimizi de artırmış olacağız. Güneş enerjisi ülkemiz için önemli bir kaynak. Ülkemiz yüz ölçümünde, yılda metrekareye düşen ortalama kilowattsaat güneş enerjisi miktarı Almanya’dakinin iki katı kadar olmasına rağmen, Almanya’dakinin sadece 40’ta biri kadar güneşten elektrik üretilebiliyor. Biz daha yolun başındayız. Ama bunu bir politika haline getirirsek, çok hızlı bir biçimde biz de ilerleme kaydedebiliriz. Böylelikle, hem karbon ayak izimi azaltmış hem de petrol, doğalgaz gibi dışa bağımlı olduğumuz enerji kaynaklarından da tasarruf etmiş oluruz."

'ÜLKENİN ENERJİ İHTİYACINA KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bu tür çevreci yatırımlara önem verdiklerini kaydeden Başkan Gökhan, "Yatırımlarımızın doğaya ve çevreye zarar vermeden, sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi çok önemli. Belediye Meclisimiz de bu konuya ilişkin güzel bir karar aldı. Bu doğrultuda, kentsel gelişme alanımızda eğer yapılar kendi enerjilerini üretecek olursa, proje kontrol ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılacak. Dolayısıyla bu gibi konularda- kentlilerimizi de teşvik etmeye çalışıyoruz. Çevre konusunda, Kazdağları, Atikhisar gibi bölgelerimizi tehdit eden yatırımlara karşı mücadelelerimizi yıllardır sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Yatırımlarımızda da çevreciliği ön planda tuttuk ve tutmayı sürdüreceğiz. Bu gibi projelerimizi çoğaltarak, ülkemizin enerji ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Gökhan'ın konuşmasının ardından, davetliler tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Katılımcılara günün anısına doğa dostu file torbalar ve çeşitli bitkilerin tohumları dağıltıldı.



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