Çanakkale'de Akbaş Şehitliği'nin resmi açılışı yapıldı

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda OPET'in 'Tarihe Saygı Projesi' kapsamında 2013 yılında yenilenen Akbaş Şehitliği'nin resmi açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katıldığı törenle yapıldı.

Akbaş Şehitliği resmi açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş, eşi Sevgi Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, eşi Ayşe Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, OPET Yönetim Kurulu Kurucu üyesi Nurten Öztürk ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Kur-an’ı Kerim Tilaveti ile Çanakkale Şehitleri ruhuna fatiha okundu. Çanakkale Türküsü seslendirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, büyük bir milletin çocukları olduklarını belirterek başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu alanda bulunan ve bulunmayan her birimizin ailesinde aksetmiş olan bir çok hatıralar vardır. Kimisi Balkan cephesinde, kimisi Kafkas cephesinde, kimisi bu insanlığın son esenlik adası olan Anadolu’nun kurtuluş mücadelesinde bir yerde şehit olmuş ya da gazi olarak geriye dönmüş olan bir ecdadın torunuyuz. Bize kalan bu büyük mirastan dolayı ne kadar şükretsek azdır. Evet belki toprağın altından petrol fışkırmıyor. Belki Anadolu topraklarının altında çok büyük doğal zenginliklerimiz yok. Ama bize bırakılan, bize kalan öylesine büyük bir miras var ki; tarih boyunca bize kalmış olan ecdatlarımızın kanlarıyla, canlarıyla bize bırakmış olduğu bu miras herhalde aziz Türk milletini dünyanın en zengin milleti, en güçlü milleti yapan bir mirastır. Bu mirasa sahip çıkacağız. Bu mirasa daha sonraki nesillerinde sahip çıkması, farkındalık oluşturmak için ecdadımızın eserlerine her türlü gayretle, ihtimamla hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Gelibolu Yarımadası'nda yürüttükleri 'Tarihe Saygı Projesi’nin, şehitlere olan minnet duygularının göstergesi olduğunu belirten Nurten Öztürk ise, “2011 yılında hizmete açılan 57. Alay Şehitliği’ndeki gibi Akbaş Şehitliği’nin de 2020 yılına kadar her türlü bakım ve onarım işlerini üstleniyoruz. Tarihe Saygı Projemiz kapsamında; şehitlerimize olan minnet duygularımızın göstergesi olarak yaptığımız çalışmaları bir görev ve sorumluluk sayıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’e 57’inci Alay Sancağını takdim etti. Bakan Kurtulmuş ve beraberindekiler, Akbaş Şehitliği'ndeki Atatürk Anıtına karanfil bıraktı. Tören, Bakan Kurtulmuş’un protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.

AKBAŞ ŞEHİTLİĞİ HAKKINDA

Çanakkale Kara Savaşı sırasında, Akbaş Şehitliği’nin bulunduğu alanda, cephedeki birliklerin sıhhiye bölüklerinden oluşturulan sargı yerleri ve geçici sıhhiye merkezleri kurulmuş, çarpışmalarda yaralanan ve tedavileri basit ve kısa süren askerlere ilk müdahale burada yapılmıştır. Cephede tedavisi mümkün olmayan ya da tedavi süresi uzun zaman alacak olan yaralılar ise gerekli müdahale yapıldıktan sonra; at üzerinde veya at arabaları ile ve yaya olarak Ağadere ve Akbaş iskelelerindeki nakliyat hastanelerine sevk edilmiş. Çanakkale Savaşı’nda çok önemli bir yere sahip olan Akbaş, o dönem tam bir hastane kompleksi durumundaydı. Akbaş’ta kurulu hastanelerde, cephedeki çarpışmalarda yaralanarak tedavileri esnasında şehit olanlarla, değişik hastalıklar nedeniyle tedavi edilemeyerek hayatını kaybeden bin 213 asker şehit olmuştur.



