Çanakkale'de Ak Parti ve CHP'li kadınlardan karşılıklı suçlama

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de Ak Parti ve CHP Kadın Kolları yönetimleri, mecliste anayasa maddelerinin ikinci tur oylaması sırasında kadın milletvekilleri arasında yaşanan arbedeyle ilgili basın açıklaması yaptı, birbirlerini suçladı.

AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkan Saime Aydoğan yaptığı açıklamada anayasa değişiklik paketinin ilk tur oylamasının itibaren CHP ve HDP milletvekillerinin 'entrika' içinde olduklarını ileri sürdü. İlk tur oylamada Ak Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in burnunun kırıldığını, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın da bacağı ısırıldığını ileri süren Saime Aydoğan, "Dün yine CHP'den kovulan bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, anayasa görüşmelerini provoke etmek için kendisini kürsü mikrofonuna kelepçelemiştir" dedi. Çıkan olaylarda Ak Parti Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç'in düşerek boynundan ve belinden sakatlandığını ileri süren Aydoğan, "Bu olayın sorumlusu CHP ve HDP'li vekillerdir. Demokrasilerde en büyük hakem millettir. Milletten korkan bir partinin şiddete başvurması elbette ki bizleri şaşırtmamıştır. Anayasa görüşmelerini engellemek isteyen CHP'yi kınıyoruz" dedi.

CHP'liler de Çanakkale il binasının girişine dün akşam TBMM'de kadın milletvekilleri arasındaki olayların fotoğrafları yapıştırıldı. Ardından CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Erdem ve üyelerle birlikte basın açıklaması yaptı. Meclis'te demokratik hakkını kullanarak tepkisini gösteren kadın milletvekiline iktidar partisinin kadın milletvekilince yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi. Bu saldırı da başrol oynayan Antalya Milletvekili Enç'in geçmişinde FETÖ'cü olduğu gerçeğini örtmeye yetmeyeceğini söyleyen Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık FETÖ'cü olmadığınızı kanıtlamak istiyorsunuz. Bu durum anayasa geçtikten sonra bizlere yapılacak, baskıların bir göstergesidir. Bizler Atatürk Cumhuriyeti'nin kadınları olarak diktaya, baskıya, zulme geçit vermeyeceğiz."

Açıklamanın ardından partililer sessizce dağıldı.

FOTOĞRAFLI