Çanakkale'de adalara feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri ile Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferlerin ise normal olarak devam ettiği bildirildi.

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