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Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde, bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle...

Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde, bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri durduruldu. Bölgede etkili olan kuvvetli fırtınanın saatteki hızı, zaman zaman 70 kilometreyi buldu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada ile Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada'dan 13.00- 18.00, Kabatepe'den 15.00- 20.00 saatlerindeki seferlerle Bozcaada ve Geyikli arasından yapılması planlanan Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Gökçeada ile Kabatepe arasında saat 15.00 ve 19.00'da, Kabatepe ve Gökçeada arasında ise saat 17.00 ve 21.00'de ek sefer yapılacak. Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılmaya devam ediliyor.

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