Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 97 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu, Ahmetçealtı ve Babakale açıklarında düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botlar ile gitmeye çalışan Afganistan, Srilanka, Pakistan ve Suriye uyruklu 97 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilerek, yiyecek ve giyecek yardımı yapılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.