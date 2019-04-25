Çanakkale'de 8 bin Türk, dedelerinin izinde yürüdü (2)

BAKAN KASAPOĞLU: HİÇ KİMSEYE YAR ETMEYECEĞİZ

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında düzenlenen 6 kilometrelik 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü'nün ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizle birlikte ecdadımızın asır önce burada yaşadıkları o coşkuyu, o heyecanı, o bilinci hissetmek için gençlerimizle omuz omuza yürüdük. Bu cennet toprakları bize vatan kılan ecdadımızı, Çanakkale'yi geçilmez kılan, aziz yurdu düşmana çiğnetmeyen ecdadımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Onların açtığı bu yolda bu aziz coğrafyayı, bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız. Hiç kimseye yar etmeyeceğiz. Gençlerimize bu bilinci, bu şuuru aşılamak için de elbette bakanlık olarak süregelen bu faaliyeti devam ettireceğiz. Her yıl hem yurdumuzun dört bir yanından, hem dünyanın pek çok ülkesinden yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet bizler için ayrı bir heyecan, coşku ve mutluluk veriyor. Yarınlara bu değerli gençlerimizle, onların o aydınlık yüzleriyle yürüyeceğiz. Güçlü Türkiye'yi tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere her daim güçlü bir şekilde durmak için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Daha donanımlı bir gençlik için de çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'BU KUTLU YÜRÜYÜŞÜ İLELEBET TAŞIYACAĞIZ'

Şehadete korkusuzca yürüyen 57'nci Alayı da daha iyi anlamak için onların o günkü menülerini, o çorbayı gençlerle birlikte dağıttıklarını belirten Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "O da gerçekten apayrı bir duyguydu. O günkü menünün içeriğini gençlerimizin bilmesi, hissetmesi. O günden bugüne gelen bu kutlu yürüyüşü ilelebet taşıyacağız. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanından bu güzel hissiyatı paylaşmak için, öğrenmek için çok farklı gençlerimizle bir araya geldik. Bu farklılık da elbette bu yürüyüşe, bu güzel beraberliğe ayrı bir heyecan kattı, bizleri de mutlu etti" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu açıklamasının ardından Conkbayırı'ndaki 57'nci Alay Sancağı devir teslim törenine katıldı.

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