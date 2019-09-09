Çanakkale'de 77 bin öğrenci ders başı yaptı

ÇANAKKALE'de, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte 77 bin öğrenci ders başı yaptı.Çanakkale'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 18 Mart İlkokulu'ndan 4'üncü sınıf öğrencileri Mehmet Yaman ve Zeynep Acar ile Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından buradaki tören sona erdi.İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni ise Cevatpaşa Ortaokulu'nda düzenlendi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli törene katıldı. Öğrenciler, şiirler okudu ve halk oyunu gösterileri sergiledi.Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, "2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 310 okulumuzda görev yapan 5 bin 500 öğretmenimizin, 77 bin öğrencimizin ve velilerimizin sevinç ve heyecanına yürekten katılıyoruz. Bir ülkenin kendisine nasıl bir gelecek hazırladığının en önemli göstergelerinden biri o ülkenin eğitime verdiği önem ve eğitim sistemidir. Bugün bilim ve teknolojide, kültür ve sanatta, iktisadi kalkınma düzeyinde önde gelen ülkelerin tamamı bu gelişme ve ilerlemeyi kuşku yok ki, eğitim ve öğretime verdikleri öneme borçludur" dedi.Tören sonunda Vali Orhan Tavlı ve protokol üyeleri, okul bahçesinde ve sınıfta öğrenciler ile bir araya gelerek, yeni eğitim öğretim yılında kendilerine başarılar diledi.