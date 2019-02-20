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Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem (3)

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Valilik'ten açıklama yapıldı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Ayvacık...

Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem (3)

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Valilik'ten açıklama yapıldı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21:23’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) acilen toplanmış olup, depremle ilgili gerekli çalışmalara başlanmıştır. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmıştır. Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca, Ayvacık’ta 10’a yakın vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmış olup, merkez ve diğer ilçelerimizde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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