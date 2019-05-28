Çanakkale'de 5 bin çupra yavrusu denize bırakıldı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dardanos Yerleşkesi Canlı Kaynaklar Üretim Tesisi'nden denize 5 bin çupra yavrusu bırakıldı.

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dardanos Yerleşkesi Canlı Kaynaklar Üretim Tesisi'nde kuluçkahanelerde yetiştirilen 5 bin çupra yavrusunun denize bırakılması için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ve akademisyenler katıldı.

'ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK'

Başta balık popülasyonu olmak üzere birçok sucul canlının popülasyonunun gerek dünyada gerekse Türkiye'de azalma eğilimi gösterdiğini belirten Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Yıldırım, "ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü öğretim üyelerinin çalışmaları ile popülasyon miktarı azalan balık türlerinin kuluçkahanelerde yetiştirilerek denizlere bırakılması suretiyle, baskı altında bulunan balık türlerinin popülasyonlarını artırmaya çalışıyoruz. Burada yaptığımız farkındalık çalışmaları umarım bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Bundan sonraki çalışmalarımız da farklı türlerde devam ederek birçok türün denizlerde artırılması yoluna gidilecek" dedi.

'BALIK STOKLARI AZALIYOR'

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal ise Türkiye’de 30 yıl önceye göre elde edilen balık miktarının yüzde 40 oranında azaldığını dikkat çekti. Balık stoklarının azaldığını ve bu konuda herkesin bir şeyler yapması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Önal şunları söyledi:

"Balık yetiştiriciliği bu azalmaya karşı önemli bir avantaj sağlıyor. Türkiye 600 bin ton balık üretiliyor. Bunun yaklaşık yüzde 40'ı balık yetiştiriciliği ile elde ediliyor. Biz de bu kapsamda doğal popülasyonları desteklemek amacıyla ticari değeri yüksek olan çupra balığını laboratuvarlarımızda ürettik ve yaklaşık 5 bin balığı denize saldık. Bu üniversitemizde geleneksel bir hale dönüşmeye başladı. Amacımız hem baskı altında olan balık popülasyonunu artırmak hem de toplumsal bir farkındalık yaratmak."

5 BİN ÇUPRA YAVRUSU DENİZE BIRAKILDI

Konuşmaların ardından Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dardanos Yerleşkesi Canlı Kaynaklar Üretim Tesisi'nden denize 5 bin çupra yavrusu bırakıldı. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat emeği geçen herkese teşekkür ederek, denize bırakılan yavru balık sayının her yıl artarak devam etmesini diledi. Balık yavrularının denize salınması işleminden sonra Rektör Murat, Canlı Kaynaklar Üretim Tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.



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