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Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan 48 kaçak göçmen yakalandı. Eceabat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kumköy köyündeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla...
GENEL 02.09.2019, 12:03
ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan 48 kaçak göçmen yakalandı.
Eceabat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kumköy köyündeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adası'na gitme hazırlığında bulunan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 46'sı Afganistan, 2'si İran uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Eceabat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kumköy köyündeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adası'na gitme hazırlığında bulunan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 46'sı Afganistan, 2'si İran uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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