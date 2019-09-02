Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan 48 kaçak göçmen yakalandı.

Eceabat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kumköy köyündeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adası'na gitme hazırlığında bulunan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 46'sı Afganistan, 2'si İran uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



