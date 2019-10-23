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Çanakkale'de 35 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı. Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma...
GENEL 23.10.2019, 14:33
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere ve Behram köyü sahilindeki makilik alanda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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