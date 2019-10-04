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Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan...
GENEL 04.10.2019, 19:41
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan deprem, saat 18.54'te, 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 5.65 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan deprem, saat 18.54'te, 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 5.65 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
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