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Çanakkale'de 3 kilometrelik araç kuyruğu

Mustafa SUİÇMEZ-Doğan ZELOVA/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar, Ege Bölgesi'nin tatil beldeleri ile Bozcaada'ya akın etti. Tatilciler,...

Çanakkale'de 3 kilometrelik araç kuyruğu

Mustafa SUİÇMEZ-Doğan ZELOVA/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar, Ege Bölgesi'nin tatil beldeleri ile Bozcaada'ya akın etti. Tatilciler, Kilitbahir Feribot İskelesi'nde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, Çanakkale iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Tatilciler, Ege Bölgesi'nin tatil beldeleri ile Bozcaada'ya gitmek için oluşan uzun araç kuyruklarında saatlerce beklemek zorunda kaldı. Çanakkale Boğazı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş, Çanakkale-Kilitbahir seferlerinde yaşanan uzun araç kuyruklarını azaltabilmek için her saat başı yapılan seferleri aralıksız olarak yapmaya başladı.
GELİBOLU'DA 1 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU
Çanakkale-Kilitbahir Feribot İskelesi'nde 3, Gelibolu Feribot İskelesi'nde de yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait 4 arabalı vapur, Gelibolu-Lapseki arasında seferlerine devam ediyor.

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