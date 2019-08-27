Çanakkale'de 239 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 239 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Küçükkuyu ve Sivrice koyu açıklarında 5 ayrı operasyonda Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 239 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.