Çanakkale'de 23 Nisan coşkusu

ÇANAKKALE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğrenciler ile Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencisi Eymen Erden, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili konuşma yaparak, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, "Bugün millet iradesinin egemenliğinin hakim kılınarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Türkiye Büyük Milet Meclisi'nin açılışının 99'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanının korunması ve bayrağımızın ilelebet dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilmiş olan mücadeleleri bugün millet olarak çok iyi idrak etmeliyiz. Çanakkale Ruhu'nu, 1'inci Meclis Ruhu'nu, 15 Temmuz Ruhu'nu daima yaşatmalıyız. Bize düşen görev Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği Türk istiklal ve cumhuriyetini korumak, yarınlarımıza bu bilinci aktarmak ve vatan topraklarını tüm dünyayı bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde emanet etmektir" dedi.

Yılmaz'ın konuşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi. Çanakkale'deki 23 Nisan kutlamaları, kordon boyunda çeşitli etkinliklerle devam etti.

TAHTA AT ŞENLİĞİNDE EĞLENDİLER

Kutlamalar kapsamında, Çanakkale Belediyesi tarafından Halk Bahçesinde, 23 Nisan Tahta At Çocuk Şenliği düzenlendi. Akşama kadar devam edeceği belirtilen şenlikte şişme oyun parkları, söyleşiler, animasyonlar, sahne gösterileri, atölyeler, sanat aktiviteleri, sergiler, sokak oyunları ve spor aktiviteleriyle çocuklar gönüllerince eğlendi.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü (ÇAFAD) iş birliğiyle düzenlenen 2'nci Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali'ne 13 ülkeden yaklaşık 780 çocuk katıldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde dans gruplarına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından hediyeler verildi.



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