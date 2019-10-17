Çanakkale'de 211 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 211 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu, İğdeli Burnu ve Babakale açıklarında düzenlediği 4 ayrı operasyonda, lastik botlar ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 211 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.