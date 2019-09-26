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Çanakkale'de 203 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
ÇANAKKALE'de jandarma tarafından gerçekleştirilen 9 operasyonda 198'si Afganistan, 5'i Suriye uyruklu toplam 203 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı...
GENEL 26.09.2019, 10:56
ÇANAKKALE'de jandarma tarafından gerçekleştirilen 9 operasyonda 198'si Afganistan, 5'i Suriye uyruklu toplam 203 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere yönelik tekniz ve fiziki takip yaptı. Kısa süreli takibin ardından da Ayvacık ve Ezine'de 9 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 198'i Afganistan, 5'i Suriye uyruklu 203 kaçak göçmen yakalandı. 1 minibüs, 1 otomobil ve 36 can yeleği ele geçirildi.
Afganistan uyruklu 198 kaçak göçmen jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanunu'nun 57/4 maddesine göre ikamet ettikleri illere gönderildi.
Operasyonlarda A.Ç. ve A.O. adlı organizatörler gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere yönelik tekniz ve fiziki takip yaptı. Kısa süreli takibin ardından da Ayvacık ve Ezine'de 9 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 198'i Afganistan, 5'i Suriye uyruklu 203 kaçak göçmen yakalandı. 1 minibüs, 1 otomobil ve 36 can yeleği ele geçirildi.
Afganistan uyruklu 198 kaçak göçmen jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanunu'nun 57/4 maddesine göre ikamet ettikleri illere gönderildi.
Operasyonlarda A.Ç. ve A.O. adlı organizatörler gözaltına alındı.
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