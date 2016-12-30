Çanakkale'de 18 köy yolu kapalı

Sadettin AKGÜN / YENİCE(Çanakkale), () - ÇANAKKALE'de 2 gündür kar yağışının etkili olduğu Yenice ve Biga ilçelerinde, 18 dağ köyüne ulaşım sağlanamıyor.

Dün başlayan kar yağışı, Çanakkale'nin birçok ilçesinde eğitimi aksattı. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerde toplam 94 köy yolu kapandı. Karayolları ve Çanakkale İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kapanan yolların büyük bir bölümü ulaşıma açıldı. Şuan itibariyle, kar yağışının yoğun bir şekilde sürdüğü Yenice ve Biga ilçelerinde 18 dağ köyüne halen ulaşım sağlanamıyor. Ekipler ise kapanan köy yollarını açmak için mücadelesini sürdürüyor.

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