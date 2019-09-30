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Çanakkale'de 1057 kaçak göçmen yakalandı,1 organizatör tutuklandı
ÇANAKKALE'de, jandarma tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik 26- 30 Eylül tarihinde düzenlenen 41 operasyonda toplam 1057 kaçak göçmen yakalandı. 1 organizatör tutuklandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı...
GENEL 30.09.2019, 15:32
ÇANAKKALE'de, jandarma tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik 26- 30 Eylül tarihinde düzenlenen 41 operasyonda toplam 1057 kaçak göçmen yakalandı. 1 organizatör tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 26- 30 Eylül tarihinde Ayvacık ve Ezine bölgelerinde düzenlenen 41 operasyonda, Afganistan uyruklu 1055, Suriye Uyruklu 1 ve İran uyruklu 1 olmak üzere toplam 1057 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda 4 minibüs, 3 kamyonet, 590 can yeleği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 1056 kaçak göçmen Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Suriye uyruklu 1 kaçak göçmen ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet ettiği ile gönderildi.
Gözaltına alınan organizatörlerden İ.K. tutuklandı. M.T., M.B., İ.K.'nin ise jandarmadaki devam ederken, firari olan organizatörler M.K., A.A., H.G., Y.B. ve F.A.'yı ise arama çalışmaları ise devam ediyor.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 26- 30 Eylül tarihinde Ayvacık ve Ezine bölgelerinde düzenlenen 41 operasyonda, Afganistan uyruklu 1055, Suriye Uyruklu 1 ve İran uyruklu 1 olmak üzere toplam 1057 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda 4 minibüs, 3 kamyonet, 590 can yeleği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 1056 kaçak göçmen Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Suriye uyruklu 1 kaçak göçmen ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet ettiği ile gönderildi.
Gözaltına alınan organizatörlerden İ.K. tutuklandı. M.T., M.B., İ.K.'nin ise jandarmadaki devam ederken, firari olan organizatörler M.K., A.A., H.G., Y.B. ve F.A.'yı ise arama çalışmaları ise devam ediyor.
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