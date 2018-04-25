Çanakkale'de 10 bin Türk, dedelerinin izinde yürüdü (2)

57’NCİ ALAY SANCAĞI DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale’de, '57’nci Alay’a Vefa Yürüyüşü'nün sona erdiği Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Conkbayırı'ndaki törene, anıta çelenklerin bırakılmasıyla başlandı. Hükümet adına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı anıta çelenk koydu. Tören, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdürüldü. TSK adına Albay Serhat Demirbaş’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Bak, şunları söyledi:

“Çanakkale; ana kuzularının aslana, masalların destana dönüştüğü yerdir. Bu ruhu çözdüğümüz takdirde, bugün ayağımıza düğümlenmeye çalışan pek çok sorunu da çözmüş olacağız. Bize karanlık odaklarca dayatılmaya çalışılan bölünme senaryolarını, ayrılık yalanlarını elimizin tersiyle itmenin ilhamı Çanakkale’dir; çünkü bu topraklarda yan yana yatan Diyarbakırlı ile Trabzonlu, Urfalı ile Manisalı aynı topraklar için can vermiştir. Bu toprakları vatan kılan, o gencecik fidanların hücuma kalkarken de düşmana korku salarken de toprağa düşerken de omuz omuza durmaktan vazgeçmemeleridir. Biz de memleketin dört bir köşesindeki vatandaşlarımızla hep beraber omuz omuza durursak kazanacağız. Ayrıca bu coğrafyada yaşamak uğruna ödenen bedeller, yalnızca Çanakkale’de görülebilir. Bu ülke bütün dünya Müslümanlarının kalbidir. Bu yüzden de Afrika’da, Asya’da, Avrupa’da, Türkiye’ye dair iyi haberlerin sevinçle kötü haberlerin kederle karşılandığı evler vardır; var olmaya devam edecektir. Ayrı coğrafyalardan, ayrı etnik kökenden, ayrı inanç gruplarından gelen insanların ismini silen, hepsinin manevi künyesine tek bir ismi yazan çelikten bir kalemdir Çanakkale.”

Konuşmaların ardından 57’nci Alay'ın temsili sancağı geçen yıl emanet edilen 19 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından törenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi'ne teslim edildi.

Devir teslim töreni, askeri bando konseriyle sona erdi.



Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, ()

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